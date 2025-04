Uber Aktie News: Uber gibt am Nachmittag ab

So bewegt sich Uber

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Das Papier von Uber befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 4,1 Prozent auf 71,47 USD ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Uber-Aktie in der New York-Sitzung um 4,1 Prozent auf 71,47 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Uber-Aktie bei 71,26 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,73 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 410.313 Uber-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,00 USD) erklomm das Papier am 12.10.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,72 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,99 USD am 06.08.2024. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 29,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Uber ließ sich am 05.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,27 USD. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,36 Prozent auf 11,96 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,50 USD je Aktie.

