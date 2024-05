Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Freitagnachmittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Uber konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 69,74 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 69,74 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 69,81 USD. Bei 69,76 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 252.449 Uber-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2024 bei 82,10 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,72 Prozent hinzugewinnen. Bei 36,69 USD fiel das Papier am 05.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 90,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 07.02.2024. In Sachen EPS wurden 0,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber -0,08 USD je Aktie eingenommen. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,26 USD je Uber-Aktie.

