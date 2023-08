Uber Aktie News: Uber gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Uber. Zuletzt konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 46,96 USD.

Im AMEX-Handel gewannen die Uber-Papiere um 22:15 Uhr 0,7 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Uber-Aktie sogar auf 47,65 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,17 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 45.064 Uber-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (49,47 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. 5,34 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 22,97 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie.

Am 01.08.2023 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,33 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.230,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 8.073,00 USD ausgewiesen worden waren.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,217 USD je Uber-Aktie.

