Uber Aktie News: Uber am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 93,59 USD. Bei 94,12 USD erreichte die Uber-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 92,84 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 305.750 Stück gehandelt.
Am 10.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 97,71 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 4,40 Prozent wieder erreichen. Am 18.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,33 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,61 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.
Am 06.08.2025 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 12,65 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,23 Prozent gesteigert.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Uber am 30.10.2025 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,91 USD je Aktie in den Uber-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Uber-Aktie
Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an
Apple-Aktie: Zukunft ohne Tippen - Siri soll Apps allein per Sprache steuern
Übrigens: Uber und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: BigTunaOnline / Shutterstock.com
Nachrichten zu Uber
Analysen zu Uber
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.07.2019
|Uber Hold
|HSBC
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Uber nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen