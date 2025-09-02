Uber Aktie News: Uber am Nachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 93,59 USD. Bei 94,12 USD erreichte die Uber-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 92,84 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 305.750 Stück gehandelt.

Am 10.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 97,71 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 4,40 Prozent wieder erreichen. Am 18.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,33 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,61 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 06.08.2025 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 12,65 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,23 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Uber am 30.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,91 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

Redaktion finanzen.net

