Uber Aktie News: Uber verteidigt am Abend Tendenz

Die Aktie von Uber hat am Mittwochabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Uber-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 92,85 USD.

Mit einem Wert von 92,85 USD bewegte sich die Uber-Aktie um 20:08 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Uber-Aktie bis auf 94,76 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Uber-Aktie bisher bei 92,18 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,84 USD. Zuletzt wechselten 782.766 Uber-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 97,71 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.07.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,23 Prozent hinzugewinnen. Am 18.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,33 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 36,10 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Uber 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Uber am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,65 Mrd. USD – ein Plus von 18,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Uber wird am 30.10.2025 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 2,91 USD im Jahr 2025 aus.

