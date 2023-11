Uber Aktie News: Uber tendiert am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Uber legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,6 Prozent auf 47,69 USD.

Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 47,69 USD. Bei 47,87 USD erreichte die Uber-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 46,79 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 962.099 Uber-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,49 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 3,77 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 23,91 USD. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 49,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Uber-Aktie bei 46,00 USD.

Am 01.08.2023 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber -0,61 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.343,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.230,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 07.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 06.11.2024 wird Uber schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 0,360 USD je Aktie aus.

