Uber Aktie News: Uber am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Die Uber-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 10:47 Uhr um 0,6 Prozent auf 28,72 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Uber-Aktie bisher bei 28,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,78 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 237 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 08.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 35,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,87 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 01.07.2022 Kursverluste bis auf 19,19 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 49,69 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie aus.

Uber ließ sich am 08.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,44 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 8.607,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 5.778,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 03.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,107 USD je Uber-Aktie belaufen.

