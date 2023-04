Uber Aktie News: Uber am Nachmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Uber 29,14 EUR

Das Papier von Uber konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 31,79 USD. Zwischenzeitlich stieg die Uber-Aktie sogar auf 32,13 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,94 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 459.596 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,49 USD erreichte der Titel am 09.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 19,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie aus.

Uber veröffentlichte am 08.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,44 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.778,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.607,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 03.05.2023 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

2023 dürfte Uber einen Verlust von -0,107 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com