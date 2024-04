Notierung im Blick

Uber Aktie News: Uber gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

04.04.24 16:11 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 76,90 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 76,90 USD. Bei 77,62 USD erreichte die Uber-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,24 USD. Bisher wurden heute 325.222 Uber-Aktien gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2024 bei 82,10 USD. Mit einem Zuwachs von 6,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,23 USD ab. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 163,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 07.02.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 9.936,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.607,00 USD umgesetzt. Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Uber am 01.05.2024 präsentieren. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,25 USD je Uber-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Uber-Aktie Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Trotz Apple Car-Absage: Apple will den Automobilmarkt nicht ganz aufgeben Uber zahlt in Australien Millionenstrafe zwecks Konfliktbeilegung

