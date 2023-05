Uber Aktie News: Uber macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Uber 34,24 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 3,5 Prozent auf 37,86 USD. Die Uber-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,25 USD. Bei 36,88 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 117.809 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 38,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2023). Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 1,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,91 USD. Dieser Wert wurde am 01.07.2022 erreicht. Mit Abgaben von 90,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 USD.

Uber ließ sich am 02.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 52,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.823,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 5.778,00 USD ausgewiesen worden waren.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,014 USD je Uber-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

