Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

So entwickelt sich Uber

Die Aktie von Uber zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Uber konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 42,32 EUR.

Die Uber-Aktie konnte um 11:43 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 42,32 EUR. Die Uber-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 42,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 2.650 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 47,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,24 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,55 EUR. Dieser Wert wurde am 27.12.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 46,73 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 01.08.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -1,33 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.230,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 8.073,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,217 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber-Aktie an der NYSE dennoch im Minus: Uber macht überraschend Gewinn

Ausblick: Uber öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cathie Woods ARK Invest trennt sich von Tesla- und Coinbase-Aktien - Bei dieser Aktie greift die Investorin zu