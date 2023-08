Uber Aktie News: Uber am Freitagnachmittag stabil

Blick auf Uber-Kurs

Die Aktie von Uber hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 45,88 USD zeigte sich die Uber-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die Uber-Aktie um 15:52 Uhr im New York-Handel bei 45,88 USD. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,10 USD an. Das Tagestief markierte die Uber-Aktie bei 45,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 543.307 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 49,49 USD. 7,87 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2022 Kursverluste bis auf 22,95 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 49,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie.

Am 01.08.2023 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 9.230,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 8.073,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,217 USD je Uber-Aktie.

