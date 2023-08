Uber Aktie News: Uber am Vormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 45,89 USD ab.

Die Uber-Aktie wies um 22:15 Uhr Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 45,89 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Uber-Aktie bisher bei 45,85 USD. Mit einem Wert von 46,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.982 Uber-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,47 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,81 Prozent hinzugewinnen. Bei 22,97 USD fiel das Papier am 12.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 99,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 USD.

Uber ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber -1,33 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.230,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 8.073,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,217 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

