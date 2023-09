Uber Aktie News: Uber am Montagmittag gefragt

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Uber. Zuletzt wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 43,92 EUR nach oben.

Die Uber-Aktie konnte um 10:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 43,92 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Uber-Aktie sogar auf 43,98 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,98 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.498 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.12.2022 bei 22,53 EUR. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 48,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00 USD an.

Am 01.08.2023 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Uber -1,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.073,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.230,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Uber am 08.11.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2023 0,303 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

