Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Uber gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Uber-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 44,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:26 Uhr 1,7 Prozent auf 44,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Uber-Aktie bis auf 44,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,98 EUR. Zuletzt wechselten 1.499 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,55 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 27.12.2022 auf bis zu 22,53 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 49,03 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00 USD an.

Uber ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 9.230,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.073,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 14,33 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,303 USD je Uber-Aktie.

