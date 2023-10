Uber Aktie News: Uber am Mittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Uber. Zuletzt fiel die Uber-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 42,16 EUR ab.

Das Papier von Uber befand sich um 11:22 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,8 Prozent auf 42,16 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Uber-Aktie bisher bei 42,04 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.186 Uber-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 47,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 12,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 22,55 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 46,53 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 01.08.2023. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.230,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.073,00 USD in den Büchern standen.

Die Uber-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 0,357 USD im Jahr 2023 aus.

