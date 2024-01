Uber Aktie News: Uber am Mittag nahe Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Uber zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Uber-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 52,80 EUR.

Bei der Uber-Aktie ließ sich um 11:47 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 52,80 EUR. Die Uber-Aktie legte bis auf 53,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Uber-Aktie bis auf 51,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 2.657 Stück.

Am 11.12.2023 markierte das Papier bei 58,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.01.2023 bei 23,93 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Uber-Aktie bei 46,00 USD.

Uber veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.292,00 USD umgesetzt, gegenüber 8.343,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 0,378 USD je Aktie aus.

