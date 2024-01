Uber Aktie News: Uber zieht am Freitagnachmittag an

Kurs der Uber

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 58,31 USD.

Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 58,31 USD. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 58,44 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,99 USD. Zuletzt wurden via New York 303.259 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 29.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 63,53 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 8,96 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 25,40 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 129,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 USD je Uber-Aktie aus.

Am 07.11.2023 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Uber hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,61 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent auf 9.292,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.343,00 USD in den Büchern gestanden.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,378 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

