Uber Aktie News: Anleger greifen bei Uber am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 68,71 USD.

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 68,71 USD. In der Spitze gewann die Uber-Aktie bis auf 69,11 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,18 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 696.086 Uber-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (69,11 USD) erklomm das Papier am 05.02.2024. 0,58 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.04.2023 bei 29,23 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 USD an.

Uber ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Uber mit -0,61 USD je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 9.292,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.343,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,37 Prozent gesteigert.

Am 07.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 0,384 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

