Uber Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Uber

Kurs der Uber

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 79,02 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,8 Prozent auf 79,02 USD. Das bisherige Tagestief markierte Uber-Aktie bei 78,88 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,83 USD. Bisher wurden via New York 397.229 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.03.2024 bei 82,10 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,23 USD. Dieser Wert wurde am 28.04.2023 erreicht. Mit Abgaben von 63,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 07.02.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,66 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 9.936,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.607,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Uber am 01.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,24 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

