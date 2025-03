Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 75,86 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 75,86 USD zu. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 76,46 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,75 USD. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 202.421 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,00 USD erreichte der Titel am 12.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,68 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,99 USD ab. Mit Abgaben von 27,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Uber ließ sich am 05.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,69 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,96 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,94 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Uber-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 2,50 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

