Uber Aktie News: Uber am Nachmittag auf grünem Terrain

05.04.24 16:09 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Zuletzt wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 76,45 USD nach oben.

Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 76,45 USD. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 76,85 USD zu. Bei 75,54 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 465.464 Uber-Aktien gekauft oder verkauft. Am 05.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,10 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 7,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.04.2023 bei 29,23 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 161,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 07.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,29 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,44 Prozent auf 9.936,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.607,00 USD erwirtschaftet worden. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 01.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,25 USD je Uber-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Uber-Aktie Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Trotz Apple Car-Absage: Apple will den Automobilmarkt nicht ganz aufgeben Uber zahlt in Australien Millionenstrafe zwecks Konfliktbeilegung

