Uber Aktie News: Uber tendiert am Nachmittag seitwärts

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Uber-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 37,52 USD. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 37,59 USD zu. Zwischenzeitlich weitete die Uber-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 36,88 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,48 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 969.077 Uber-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.05.2023 bei 38,35 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,16 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 88,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,00 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 02.05.2023. Uber hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -3,04 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.823,00 USD – ein Plus von 28,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 6.854,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,816 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

