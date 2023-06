Uber Aktie News: Uber gewinnt am Montagvormittag

Aktien in diesem Artikel Uber 37,06 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 3,3 Prozent auf 39,71 USD. Bei 39,83 USD erreichte die Uber-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,45 USD. Bisher wurden heute 39.407 Uber-Aktien gehandelt.

Am 23.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,48 USD an. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 1,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,91 USD. Dieser Wert wurde am 01.07.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 49,87 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Uber am 02.05.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Uber ebenfalls -3,04 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 8.823,00 USD gegenüber 6.854,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 0,009 USD je Aktie aus.

