Uber Aktie News: Uber verliert am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Uber. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 39,06 EUR.

Die Uber-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:54 Uhr um 2,3 Prozent auf 39,06 EUR ab. Bei 39,00 EUR markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 39,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.266 Uber-Aktien den Besitzer.

Bei 41,36 EUR erreichte der Titel am 28.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 20,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2022). Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 92,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 02.05.2023. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -3,04 USD in den Büchern gestanden. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.823,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.854,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Uber am 10.08.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2023 -0,007 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

