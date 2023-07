Uber Aktie News: Uber am Mittwochnachmittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 43,30 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 43,30 USD. Im Tageshoch stieg die Uber-Aktie bis auf 43,88 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 42,89 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 498.701 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 29.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 45,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. 4,48 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,60 USD am 15.07.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 02.05.2023. Uber hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -3,04 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.823,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.854,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2023 -0,007 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

