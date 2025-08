Uber Aktie News: Uber am Dienstagnachmittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 90,45 USD.

Mit einem Kursgewinn bis auf 97,71 USD erreichte der Titel am 10.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 54,99 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Uber ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,83 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,32 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,53 Mrd. USD im Vergleich zu 10,13 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Uber am 06.08.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2027 auf 4,53 USD je Aktie.

