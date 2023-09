Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 46,43 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Uber-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 46,43 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Uber-Aktie ging bis auf 46,30 USD. Bei 46,90 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 461.641 Uber-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 49,49 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 6,18 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2022 (22,95 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 46,00 USD an.

Am 01.08.2023 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Uber hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,33 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 9.230,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.073,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 14,33 Prozent gesteigert.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,303 USD je Uber-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Delivery Hero-Aktie springt deutlich an: Delivery Hero wird optimistischer

Uber-Aktie an der NYSE dennoch im Minus: Uber macht überraschend Gewinn

Ausblick: Uber öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal