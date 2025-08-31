Uber Aktie News: Uber gibt am Freitagabend ab

Uber im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Uber. Zuletzt ging es für die Uber-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 90,70 USD.

Die Uber-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 90,70 USD abwärts. In der Spitze büßte die Uber-Aktie bis auf 88,87 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 92,33 USD. Zuletzt wechselten 1.222.083 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 10.07.2025 markierte das Papier bei 97,71 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 7,73 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.08.2025 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,47 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,65 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 10,70 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Uber am 30.10.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,91 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Apple-Aktie: Zukunft ohne Tippen - Siri soll Apps allein per Sprache steuern