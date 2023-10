Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Uber. Zuletzt stieg die Uber-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 44,97 USD.

Das Papier von Uber legte um 22:15 Uhr zu und stieg im AMEX-Handel um 1,1 Prozent auf 44,97 USD. Zwischenzeitlich stieg die Uber-Aktie sogar auf 45,45 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 44,85 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 12.379 Stück.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 49,47 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2022 auf bis zu 22,97 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 48,92 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Uber-Aktie bei 46,00 USD.

Uber ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber -1,33 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.230,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.073,00 USD in den Büchern gestanden.

Uber wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,357 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.net

