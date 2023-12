Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Uber-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 57,98 USD.

Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,1 Prozent auf 57,98 USD ab. Die Uber-Aktie sank bis auf 57,73 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,05 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 700.891 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 04.12.2023 auf bis zu 60,92 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 5,07 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 23,91 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 142,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,00 USD.

Am 07.11.2023 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Uber mit -0,61 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.292,00 USD – ein Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 8.343,00 USD erwirtschaftet hatte.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,377 USD je Aktie belaufen.

