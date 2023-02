Uber Aktie News: Uber verbilligt sich am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Uber 31,37 EUR

Um 09:22 Uhr fiel die Uber-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 31,05 EUR ab. In der Spitze fiel die Uber-Aktie bis auf 31,05 EUR. Bei 31,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 100 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 17,04 Prozent niedriger. Am 30.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Uber ließ sich am 01.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,61 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,28 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 8.343,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.845,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 72,20 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 08.02.2023 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.02.2024 erwartet.

Laut Analysten dürfte Uber im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -5,081 USD einfahren.

