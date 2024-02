Uber Aktie News: Uber am Nachmittag im Aufwind

Uber im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 69,18 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 69,18 USD zu. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 69,33 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,15 USD. Zuletzt wechselten via New York 605.592 Uber-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (69,98 USD) erklomm das Papier am 05.02.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,23 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 136,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 USD je Uber-Aktie an.

Am 07.11.2023 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Uber ebenfalls ein EPS von -0,61 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 9.292,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.343,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,37 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,384 USD je Uber-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Reddit-IPO: Reddit gibt beim Börsengang offenbar der NYSE den Vorzug

Erste Schätzungen: Uber vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Instacart-Aktie im Fokus: So verliefen die ersten Börsenmonate des Neulings - und so könnte es weitergehen