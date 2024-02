Uber Aktie News: Uber am Dienstagvormittag gesucht

Uber im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Uber. Im AMEX-Handel gewannen die Uber-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die Uber-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 68,99 USD. Im Tageshoch stieg die Uber-Aktie bis auf 69,98 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,57 USD. Bisher wurden via AMEX 43.358 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.02.2024 markierte das Papier bei 69,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 1,43 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,23 USD. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 136,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Uber-Aktie im Durchschnitt mit 46,00 USD.

Am 07.11.2023 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Uber mit -0,61 USD je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.292,00 USD im Vergleich zu 8.343,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 07.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,384 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

