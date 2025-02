Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Donnerstagnachmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 67,00 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 3,9 Prozent auf 67,00 USD. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 67,65 USD an. Bei 65,68 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 1.250.427 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 12.10.2024 markierte das Papier bei 87,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 54,99 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Uber ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,24 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,11 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,19 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 11.02.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 2,43 USD in den Büchern stehen haben wird.

