Uber Aktie News: Uber am Mittwochnachmittag höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 80,06 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 80,06 USD zu. Die Uber-Aktie legte bis auf 80,27 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 80,17 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 330.724 Uber-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2024 bei 82,10 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,55 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,23 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 07.02.2024 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 9.936,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 8.607,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 01.05.2024 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 1,24 USD im Jahr 2024 aus.

