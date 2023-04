Uber Aktie News: Uber tendiert am Mittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Uber 28,44 EUR

-0,42% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 11:01 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 28,44 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Uber-Aktie bis auf 28,26 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 28,36 EUR. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.538 Stück gehandelt.

Am 08.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,40 EUR. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 19,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.07.2022 bei 19,19 EUR. Abschläge von 48,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,00 USD.

Uber ließ sich am 08.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.607,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 5.778,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 03.05.2023 erwartet.

Laut Analysten dürfte Uber im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,107 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Bei diesen beiden Billig-Aktien hat Cathie Wood jüngst zugeschlagen

Lyft-Aktie mit Verlusten: Uber-Rivale Lyft bekommt neuen Chef - Gründerduo zieht sich zurück

Amazon, Tesla & Co: Diese Aktien haben die reichsten Menschen der Welt im Depot

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com