Uber Aktie News: Uber legt am Donnerstagvormittag zu

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Uber-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 43,61 USD zu.

Um 22:15 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 43,61 USD. Die Uber-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 43,84 USD aus. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 43,19 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 31.715 Uber-Aktien.

Am 29.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,21 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 3,67 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.07.2022 Kursverluste bis auf 20,62 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 USD je Uber-Aktie an.

Uber veröffentlichte am 02.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -3,04 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,73 Prozent auf 8.823,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.854,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2023 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Verlust von -0,007 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

