Uber Aktie News: Uber am Vormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der AMEX-Sitzung 1,1 Prozent auf 46,50 USD.

Die Uber-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 46,50 USD. Die Uber-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,38 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,76 USD. Zuletzt wurden via AMEX 16.814 Uber-Aktien umgesetzt.

Bei 49,47 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2022 Kursverluste bis auf 22,97 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 USD je Uber-Aktie aus.

Am 01.08.2023 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS lag bei 0,18 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von -1,33 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 9.230,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.073,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 0,309 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

