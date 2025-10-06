Uber Aktie News: Uber macht am Abend Boden gut

So bewegt sich Uber

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Uber. Zuletzt sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,6 Prozent auf 101,05 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 101,05 USD zu. Die Uber-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 101,28 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,95 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.706.667 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 101,98 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 0,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Uber 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Uber gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,63 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,47 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 12,65 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Uber am 30.10.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 2,91 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

