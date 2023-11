Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Vormittag ins Plus

Blick auf Uber-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Uber. Zuletzt stieg die Uber-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 47,76 USD.

Um 21:15 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 47,76 USD. Der Kurs der Uber-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,14 USD zu. Bei 47,03 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Bisher wurden via AMEX 20.059 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (49,47 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 3,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 23.12.2022 auf bis zu 24,10 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 49,55 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,00 USD.

Uber ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber -0,61 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 9.230,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.343,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 07.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2023 0,360 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

