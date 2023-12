Uber Aktie News: Uber gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 59,70 USD zu.

Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 59,70 USD. Die Uber-Aktie legte bis auf 59,75 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 58,37 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 555.687 Stück.

Am 05.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 60,92 USD an. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 2,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 23,91 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 07.11.2023 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,61 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.292,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.343,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 07.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 0,377 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.



