Uber Aktie News: Uber verteuert sich am Mittwochvormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Uber. Das Papier von Uber legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 2,2 Prozent auf 70,52 USD.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 2,2 Prozent auf 70,52 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Uber-Aktie sogar auf 70,64 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,07 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 52.441 Uber-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,64 USD. Dieser Kurs wurde am 06.02.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 0,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,23 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 141,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 USD je Uber-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 07.11.2023. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,61 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent auf 9.292,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.343,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 01.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2023 0,384 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

