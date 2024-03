Uber Aktie News: Uber macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Zuletzt wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 79,02 USD nach oben.

Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere um 15:53 Uhr 0,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Uber-Aktie bei 79,50 USD. Bei 79,40 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 237.276 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,10 USD. Dieser Kurs wurde am 05.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.04.2023 auf bis zu 29,23 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 170,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Uber-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 07.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 USD. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.936,00 USD – ein Plus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 8.607,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 01.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,24 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber-Aktie profitiert: Uber will Aktien im Milliardenwert zurückkaufen

Konkurrenz für NYSE-Titel Uber: Grab und GoTo offenbar doch an Fusion interessiert - Uber-Aktie verliert

NYSE-Wert Uber-Aktie reagiert mit leichten Zuschlägen auf starke Zahlen: Uber mit überraschend hohem Quartalsgewinn