Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Vormittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 78,72 USD.

Das Papier von Uber befand sich um 22:15 Uhr im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 0,6 Prozent auf 78,72 USD ab. In der Spitze büßte die Uber-Aktie bis auf 78,62 USD ein. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 80,13 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 21.992 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 81,84 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Am 28.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,23 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 62,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.02.2024 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.936,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.607,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.05.2024 terminiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 1,24 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber-Aktie profitiert: Uber will Aktien im Milliardenwert zurückkaufen

Konkurrenz für NYSE-Titel Uber: Grab und GoTo offenbar doch an Fusion interessiert - Uber-Aktie verliert

NYSE-Wert Uber-Aktie reagiert mit leichten Zuschlägen auf starke Zahlen: Uber mit überraschend hohem Quartalsgewinn