Uber Aktie News: Uber schiebt sich am Nachmittag vor

So entwickelt sich Uber

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 42,71 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 42,71 USD. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,73 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,02 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 327.459 Uber-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.06.2023 bei 45,24 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Am 15.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,60 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 51,77 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,00 USD.

Uber ließ sich am 02.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Uber hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -3,04 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.823,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 6.854,00 USD eingefahren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2023 -0,007 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

