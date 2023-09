Uber Aktie News: Uber am Nachmittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 45,78 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Uber-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 45,78 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 45,25 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 45,50 USD. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 296.067 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 49,49 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2022 bei 22,95 USD. Abschläge von 49,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Uber-Aktie bei 46,00 USD.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber -1,33 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.230,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 8.073,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Uber am 08.11.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 0,309 USD in den Büchern stehen haben wird.

