Uber Aktie News: Uber tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Die Uber-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 28,37 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 28,37 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 650 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 42,21 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2021). Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Am 30.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 47,86 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,00 USD je Uber-Aktie an.

Uber ließ sich am 01.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,61 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,28 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.343,00 USD – ein Plus von 72,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 4.845,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Uber am 08.02.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 08.11.2023 dürfte Uber die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Uber 2022 einen Verlust in Höhe von -5,038 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

