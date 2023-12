Uber Aktie News: Uber am Donnerstagvormittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Uber legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 3,1 Prozent auf 59,77 USD.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 3,1 Prozent auf 59,77 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uber-Aktie bisher bei 59,97 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,48 USD. Zuletzt wurden via AMEX 78.508 Uber-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 60,91 USD. Dieser Kurs wurde am 05.12.2023 erreicht. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 1,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.12.2022 Kursverluste bis auf 24,10 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 59,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 46,00 USD für die Uber-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 07.11.2023. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Uber ebenfalls ein EPS von -0,61 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uber im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.292,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 8.343,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Uber am 07.02.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 0,377 USD je Aktie aus.

