Uber Aktie News: Uber am Montagnachmittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Zuletzt ging es für das Uber-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 58,40 USD.

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 58,40 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 58,57 USD. Bei 58,09 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 407.324 Uber-Aktien.

Bei 63,53 USD erreichte der Titel am 29.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,40 USD ab. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 56,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 USD je Uber-Aktie aus.

Uber gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Uber mit -0,61 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.292,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.343,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2024 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2023 0,378 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

